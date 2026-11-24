La quarta bozza della Presidenza irlandese sull'Industrial Accelerator Act riduce la quota di veicoli conformi, fino al 70% con la R&S in Ue. Intanto dal 1° dicembre scattano le quote sull'import di ibride da Cina, Giappone e Turchia
Auto made in Europe, il passo indietro dell’Ue: la soglia cala dall’85% al 75%
Dopo la disfatta di Cop 31, l’Europa mostra tutta la sua incertezza nei confronti dell’industria dell’auto, ma soprattutto nei confronti del Paese che sta dominando la transizione elettrica nella mobilità: la Cina. L’ultima proposta dal punto di vista temporale, la quarta avanzata dalla Presidenza irlandese sull’Industrial Accelerator Act distribuita ieri sera agli Stati membri, prevede di abbassare la soglia dall’85% al 75%, e fino al 70% se almeno il 50% della spesa in ricerca e sviluppo del costruttore è effettuato nell’Unione. Insomma, la bandiera del made in Europe sventola con la mano nascosta.
Politica industriale insicura
Passi indietro dell’Unione, segno di una mano tremolante di Bruxelles che predica la transizione energetica e l’elettrificazione della mobilità, ma poi mette in una posizione di debolezza l’industria europea. Infatti, l’Europa rilancia una politica industriale ma la applica con cautela, teme, infatti che una soglia troppo rischierebbe di non essere rispettabile: le catene di fornitura dell’auto sono internazionali, soprattutto per le batterie. Una regola irrealistica potrebbe danneggiare gli stessi costruttori europei.
Auto made in Europe: cosa cambia
Il testo sarà discusso al Consiglio Competitività del 3 dicembre. Ma cosa significa questo passo indietro? Anzitutto il testo definisce più precisamente l’ambito geografico delle misure per il settore automobilistico, inserite in un capitolo dedicato, ma resta l’impianto generico della preferenza “Made in EU” per l’auto, legato a tre leve:
- il sostegno finanziario pubblico. Gli incentivi e agevolazioni all’acquisto andrebbero solo a veicoli con i requisiti di origine.
- gli appalti pubblici. Quando enti e amministrazioni comprano flotte dovrebbero preferire veicoli conformi;
- i supercrediti di CO₂, cioè i vantaggi nel calcolo delle emissioni di flotta per i piccoli veicoli a zero emissioni, quindi abbassano più facilmente la media. Il vantaggio è un aiuto regolatorio, non soldi.
Se per compensare i supercrediti di CO2, questo deve avvenire all’interno dei 27 Paesi Ue, per gli appalti pubblici e gli altri regimi di sostegno, l’assemblaggio dei veicoli può avvenire principalmente nei 27, con estensione ai Paesi dello Spazio economico europeo, in Svizzera e nel Regno Unito. In pratica, le regole sull’auto sono ora raccolte in un capitolo a sé, e non sparse in più parti del testo; inoltre il testo specifica dove deve avvenire l’assemblaggio a seconda dello scopo (Ue-27 per i supercrediti, area più ampia per appalti e sostegni).
Invece, per alcuni componenti – con ogni probabilità le batterie, o comunque le celle – potrebbero essere ammessi anche Giappone e Corea del Sud. Si conferma il principio secondo cui l’estensione della preferenza europea ai partner esterni all’Ue è legata alla reciprocità: verrebbe concessa soltanto se il Paese terzo garantisce un trattamento equivalente ai beni e agli operatori europei. Insomma, il classico do ut des.
Trattandosi di una proposta, non ci sono ancora tutti i dettagli sui criteri con cui valutare l'”origine da partner”; sono stati rivisti i requisiti per i componenti delle batterie, con l’intento di definire un percorso graduale verso una maggiore resilienza europea. Per sancire in modo netta questo cambiamento, la Presidenza chiederà al Coreper – gli ambasciatori degli Stati membri – un mandato negoziale, con cui il Consiglio potrà trattare con il Parlamento.
Scattano limiti Ue all’import di ibride cinesi
Intanto se sul Made in EU, Bruxelles abbassa le percentuali, sulle importazioni di auto ibride dalla Cina e da altri Paesi alza le barricate. Dal 1° dicembre e fino a giugno 2027, le quote assegnate all’import di ibride cinesi ha un numero preciso: poco meno di 192mila veicoli, con l’obiettivo di “proteggere l’industria dell’Ue dal recente forte aumento delle importazioni di tali veicoli“.
Limite anche per Giappone e Turchia
Ma la soglia si allarga anche ad altri Paesi produttori di auto. Per il Giappone il limite è fissato a 171mila, mentre per la Turchia sono 126mila unità. Bruxelles e Pechino nel faccia a faccia commerciale avevano stabilito il limite di 350mila auto. Quando è raggiunto il quorum, si deve arrestare l’importazione. La misura di salvaguardia è provvisoria, e sarà valida per 200 giorni, in seguito ad un’indagine che ha evidenziato un aumento significativo delle importazioni di veicoli ibridi nell’Ue a partire dal 2023. Le quote specifiche per paese sono state fissate al livello delle importazioni registrate dal rispettivo paese nel 2025, aumentate di poco più del 15%.
La stretta riguarda sia le ibride con motore a combustione ed elettrico, che le plug-in ricaricabili alla spina. Non ci sono limitazioni invece da Paesi extra Ue come Islanda, Liechtenstein e Norvegia, Ucraina, Kenya e alcuni Paesi in via di sviluppo. Per le importazioni di veicoli ibridi originari della Cina, l’accesso ai contingenti è subordinato anche alla presentazione di un certificato di esportazione rilasciato dalla Camera di commercio cinese per l’importazione e l’esportazione di macchinari per verificare che le esportazioni cinesi rispettino i quantitativi assegnati.
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