Mobilità

Veicoli Ecologici Auto elettriche 2021, abbiamo raggiunto una nuova pietra miliare

Le ultime proiezioni di BloombergNEF mostrano la crescita dell’e-mobility mondiale per l’anno in corso. I veicoli leggeri per passeggeri raggiungono quota 12 milioni di mezzi su strada, ma per lo più sono concentrati in Cina (44%) e in Europa (35%)