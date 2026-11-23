Nel 2026 il miglioramento dell'intensità energetica globale raggiungerà quasi il 3%, ma resta lontano il target del 4% fissato alla COP28. Secondo l'IEA, gli investimenti in efficienza energetica ed elettrificazione saliranno a 790 miliardi di dollari, mentre la COP31 punta ad accelerare l'elettrificazione e migliorare l'efficienza degli edifici entro il 2035.
Pubblicato il rapporto Energy Efficiency 2026
La crisi energetica globale accelera i progressi dell’efficienza energetica, ma una parte dei risultati raggiunti nel 2026 è legata alla riduzione forzata dei consumi, invece che a un miglioramento strutturale. È quanto fotografa il nuovo rapporto Energy Efficiency 2026 dell’Agenzia internazionale dell’energia (AIE).
Secondo le stime dell’AIE, l’intensità energetica primaria mondiale migliorerà di quasi il 3% nel 2026, rispetto a circa il 2% del 2025. Si tratta di un’accelerazione significativa, ma ancora insufficiente per raggiungere l’obiettivo fissato alla COP28 di Dubai del 4%, concordato da quasi 200 governi. Nel decennio per ora la media si attesta intorno all’1,5%.
La crisi energetica riduce i consumi
L’accelerazione registrata nel 2026 è legata anche alle conseguenze della crisi energetica innescata dalla chiusura dello Stretto di Hormuz. La crescita della domanda globale di energia è destinata a fermarsi, mentre i consumi finali sono attesi in lieve diminuzione.
La contrazione riguarda soprattutto petrolio e gas. La domanda di greggio dovrebbe diminuire del 2,6%, il primo calo dal 2020, e quella di gas di circa l’1,5%. A pesare sono le difficoltà di approvvigionamento e i cambiamenti nelle abitudini di famiglie e imprese, che hanno ridotto i consumi e modificato le proprie modalità di trasporto e produzione.
L’AIE sottolinea però che non tutta la riduzione dell’intensità energetica corrisponde a un reale guadagno di efficienza. In diversi casi, infatti, famiglie e aziende hanno dovuto consumare meno a causa dei prezzi elevati o della scarsità di combustibili, con conseguenze economiche e sociali. I miglioramenti strutturali dipendono invece soprattutto dalla diffusione di tecnologie più efficienti e dall’elettrificazione.
Investimenti ai massimi storici
Nonostante le difficoltà, gli investimenti globali in efficienza energetica ed elettrificazione continuano a crescere. Nel 2026 dovrebbero raggiungere 790 miliardi di dollari, il 4% in più rispetto al 2025 e il 42% in più rispetto al 2020, se si considerano i valori reali.
Il settore edilizio continua a ricevere la maggior parte degli investimenti, che ammontano a un 49% totale. Cresce il peso dei trasporti, dove la spesa per efficienza ed elettrificazione dovrebbe arrivare a circa 360 miliardi di dollari, di cui 295 miliardi destinati ai veicoli elettrici.
Anche il mercato del lavoro mostra segnali positivi. Nel 2025 gli occupati a livello globale nei settori legati all’efficienza energetica hanno raggiunto 17,4 milioni, con una crescita del 3,2% su base annua. A trainare le nuove assunzioni sono state soprattutto la produzione di veicoli elettrici (EV) e batterie, che ha generato circa 490 mila nuovi posti di lavoro nel 2025.
Elettrificazione al centro della COP31
Il rapporto dedica particolare attenzione anche all’elettrificazione, indicandola come uno degli strumenti principali per accelerare i miglioramenti di efficienza. Attualmente l’elettricità rappresenta circa il 23% dei consumi finali globali, ma secondo l’AIE sarebbe economicamente conveniente portare questa quota intorno al 33% già con le tecnologie disponibili.
Il tema è anche entrato nell’agenda della COP31. La Turchia e l’Australia hanno promosso l’obiettivo di portare al 35% la quota dell’elettricità sui consumi energetici finali entro il 2035. Tra le altre iniziative sostenute dai Paesi rientra anche la riduzione di almeno il 25% dell’intensità energetica degli edifici entro lo stesso periodo.