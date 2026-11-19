La crisi energetica del 2026 e le tensioni nello Stretto di Hormuz stanno ridefinendo le strategie energetiche globali. Nel World Energy Outlook 2026, l'AIE evidenzia il ruolo crescente di rinnovabili, nucleare ed elettrificazione per rafforzare la sicurezza degli approvvigionamenti. Il rapporto analizza anche le prospettive dei mercati petroliferi e segnala, per l'Italia, il ritardo nell'uscita dal carbone e il rinnovato interesse per il nucleare. Nonostante i progressi, gli scenari restano lontani dagli obiettivi climatici dell'Accordo di Parigi.
La crisi energetica del 2026 potrebbe cambiare in modo duraturo gli equilibri del settore energetico globale. È quanto emerge dal World Energy Outlook 2026 dell’Agenzia internazionale dell’energia (AIE), secondo cui le tensioni in Medio Oriente e le interruzioni dei traffici attraverso lo Stretto di Hormuz stanno spingendo i governi a ripensare le proprie strategie di approvvigionamento.
Secondo l’AIE, la crisi del 2026 è il più grave shock alle forniture energetiche mai registrato, con perdite cumulative di 2,8 miliardi di barili di petrolio e 60 miliardi di metri cubi di gas dal Golfo. Le conseguenze si sono tradotte in prezzi più elevati e difficoltà di approvvigionamento, soprattutto per i Paesi maggiormente dipendenti dalle importazioni.
La sicurezza energetica diventa così un fattore sempre più determinante nelle scelte dei governi. In particolare, per i Paesi importatori, la necessità di ridurre l’esposizione ai mercati internazionali coincide sempre più con gli obiettivi della transizione energetica.
“Non vedo alcun percorso credibile che riporti il mondo dell’energia alla situazione precedente“, dichiara il direttore esecutivo dell’AIE, Fatih Birol. “Più a lungo durerà la crisi, più profondi saranno i suoi effetti“.
Rinnovabili e nucleare al centro delle strategie energetiche
La risposta alla crisi passa soprattutto da una maggiore valorizzazione delle risorse energetiche domestiche. Le rinnovabili sono destinate a crescere in tutti gli scenari analizzati dall’AIE. La loro quota nella generazione elettrica globale, oggi pari a circa un terzo, potrebbe raggiungere il 45-50% entro il 2035 negli scenari basati sulle politiche attuali e su quelle già annunciate.
Il fotovoltaico guiderà questa espansione, seguito dall’eolico terrestre e offshore. Anche il nucleare è destinato a rafforzare il proprio ruolo: a metà 2026 risultavano in costruzione quasi 90 GW di nuova capacità, il livello più alto da oltre 35 anni.
Allo stesso tempo aumenterà il peso dell’elettricità nei consumi finali. Nello scenario delle politiche dichiarate (STEPS, “stated policies scenario”), il tasso globale di elettrificazione passa dal 23% del 2025 al 29% nel 2035. Nello scenario Net Zero Emissions, che delinea un percorso verso le emissioni nette zero entro il 2050, raggiunge invece il 35%.
Resta però fondamentale adeguare le infrastrutture. L’aumento della produzione da fonti rinnovabili richiederà maggiori investimenti in reti elettriche, sistemi di accumulo e flessibilità, per garantire la stabilità delle forniture.
Lo Stretto di Hormuz e il futuro dei mercati petroliferi
La durata della crisi in Medio Oriente sarà determinante per gli equilibri futuri dei mercati. In uno scenario in cui i rischi per il trasporto marittimo attraverso lo Stretto di Hormuz dovessero prolungarsi, gli investimenti in oleodotti alternativi, nuove forniture e misure per ridurre la domanda potrebbero ridimensionare sensibilmente i flussi di petrolio attraverso il passaggio.
Prima della crisi transitavano dallo Stretto circa 20 milioni di barili al giorno. In questo scenario, i flussi potrebbero scendere a 8,5 milioni nel 2030 e a meno di 2 milioni entro il 2035.
Anche in questa eventualità, il Medio Oriente resterebbe comunque il principale esportatore mondiale di petrolio sui mercati internazionali.
L’AIE considera anche un’ipotesi alternativa: una risoluzione del conflitto potrebbe favorire una ripresa dell’offerta di petrolio e gas, soprattutto con l’arrivo sul mercato di nuovi volumi di GNL. In questo caso, l’aumento delle forniture potrebbe esercitare una pressione al ribasso sui prezzi.
Italia, rinviata l’uscita dal carbone e riaperto il dossier nucleare
Anche l’Italia compare nel quadro tracciato dall’AIE. Il rapporto segnala che le recenti crisi energetiche globali hanno ritardato i piani di uscita dal carbone in diversi Paesi, tra cui Francia e Italia.
Un altro elemento riguarda il nucleare. L’AIE cita l’Italia tra i Paesi in cui sta crescendo l’interesse per questa tecnologia. Nel 2026 è stata adottata una legge per avviare lo sviluppo di un nuovo quadro normativo finalizzato alla reintroduzione dell’energia nucleare.
La transizione non basta a raggiungere gli obiettivi climatici
Nonostante l’accelerazione delle tecnologie a basse emissioni, il mondo resta lontano dagli obiettivi dell’Accordo di Parigi. Secondo le simulazioni dell’AIE, gli scenari basati sulle politiche attuali e su quelle dichiarate portano a un aumento della temperatura globale rispettivamente di circa 2,9 °C e 2,5 °C entro il 2100. Un divario significativo rispetto al percorso necessario per limitare il riscaldamento a 1,5 °C.
Come sottolinea Birol, “i Paesi hanno tutti interesse a costruire un sistema energetico più sicuro, accessibile e sostenibile, e a collaborare efficacemente per raggiungere questo obiettivo“.