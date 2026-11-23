A ottobre 2026 il fabbisogno elettrico nazionale raggiunge 25,8 TWh, con le rinnovabili che coprono il 37,7% della domanda. Il fotovoltaico cresce del 18,8% su base annua, mentre calano idroelettrico ed eolico. Installato circa 1 GW di nuova capacità rinnovabile nel mese.
Il rapporto Terna sul sistema elettrico aggiornato a ottobre 2026
A ottobre 2026 i consumi elettrici in Italia sono rimasti sostanzialmente stabili, con una domanda pari a 25.784 GWh, in aumento dello 0,4% rispetto allo stesso mese del 2025. Correggendo il dato per un giorno lavorativo in meno, la crescita sale allo 0,9%. È quanto emerge dall’ultimo rapporto mensile di Terna, il gestore della rete di trasmissione nazionale.
A ottobre la produzione da fonti rinnovabili ha raggiunto 9.728 GWh, coprendo il 37,7% del fabbisogno elettrico nazionale. Si tratta di un calo del 4,2% rispetto allo stesso mese dell’anno precedente, dovuto soprattutto alla minore produzione idroelettrica ed eolica. La produzione nazionale netta si è attestata invece a 22,7 TWh, in crescita del 2,4%.
Le rinnovabili in Italia a ottobre 2026
A pesare sulla generazione rinnovabile è stata soprattutto la contrazione dell’idroelettrico, che ha prodotto 2.148 GWh, in calo del 22,2% rispetto a ottobre 2025. La fonte continua a risentire della minore disponibilità della risorsa idrica: la produzione mensile si è attestata a 2,3 TWh, un valore inferiore del 32,2% rispetto alla media registrata nello stesso mese tra il 2011 e il 2025.
In diminuzione anche la produzione eolica, pari a 1.872 GWh (-20%), mentre il geotermico ha registrato una lieve flessione dello 0,5%, con 438 GWh.
A compensare parzialmente il calo delle altre fonti è stato il fotovoltaico, che ha raggiunto 3.946 GWh, in crescita del 18,8% rispetto a ottobre dello scorso anno. Positivo anche il contributo delle bioenergie, con 1.324 GWh prodotti (+2,2%). La minore generazione rinnovabile e la riduzione del saldo degli scambi con l’estero sono state compensate da un maggiore ricorso alla produzione termoelettrica tradizionale, cresciuta del 7,9%.
A ottobre installati circa 1 GW di nuova capacità rinnovabile
Nel mese sono stati aggiunti 942 MW di nuova capacità rinnovabile, di cui 865 MW di fotovoltaico e 80 MW di eolico. Al 31 ottobre la potenza rinnovabile installata in Italia ha raggiunto complessivamente 89.734 MW, di cui 49.212 MW fotovoltaici e 14.129 MW eolici. Dall’inizio del 2026 sono stati installati 6.205 MW, un valore che, secondo Terna, lascia ancora 480 MW da aggiungere per raggiungere l’obiettivo annuale previsto dal decreto Aree Idonee.
Consumi elettrici in crescita del 4,7% da gennaio
Nei primi dieci mesi del 2026 la domanda elettrica italiana ha raggiunto 271.559 GWh, con un incremento del 4,7% rispetto allo stesso periodo del 2025.
Nello stesso periodo le fonti rinnovabili hanno coperto il 41,6% del fabbisogno, con una produzione complessiva di 113.085 GWh (+0,6%). Si conferma la crescita del fotovoltaico, che ha generato 48.418 GWh, il 20,3% in più rispetto ai primi dieci mesi del 2025. Giù, invece, l’idroelettrico, con una produzione di 29.261 GWh (-20,3%).
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