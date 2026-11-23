A Febbraio 2028, dal 18 al 27, saranno dieci giorni in cui la Fiera di Roma ospiterà l'evento internazionale che intende diventare il punto di riferimento europeo del settore
Rome International Auto Expo 2028: tutto sull’evento alla Fiera di Roma
Un tempo era il Motor Show di Bologna, la più importante fiera italiana dedicata ai motori. Poi i tempi sono mutati, ed anche il Salone di Ginevra ha chiuso i battenti, lasciando il posto a Parigi e Monaco, senza dimenticare il Salone dell’Auto di Torino, che è una fiera diffusa nella città piemontese. Ora, è la volta di Roma. La capitale d’Italia punta sulla mobilità con Rome International Auto Expo, il nuovo motor show che aprirà i battenti nel 2028 alla Nuova Fiera di Roma. Dieci giorni, già fissati sul calendario fieristico, dal 18 al 27 febbraio 2028, distribuiti su 10 padiglioni concentrando la presenza di brand ed eventi collaterali su due fine settimana aperti al pubblico.
Roma capitale dell’automotive
L’ambizioso progetto che intende scuotere il mercato fieristico internazionale dell’automotive poggia sulla presenza, o meglio sulla volontà di includere i maggiori brand del settore, attraverso un modello espositivo sostenibile e accessibile ai costruttori. Stando alle informazioni diffuse da Rome International Auto Expo, format ideato da Andrea Levy, già organizzatore del Salone di Torino: “Abbiamo creato un motor show sostenibile: con investimenti contenuti offre ai marchi la massima efficacia e, proprio perché è sostenibile, può essere annuale”.
Ogni brand avrà accesso ad uno stand tra 240 e 800 metri quadrati, per dare spazio ai grandi gruppi ed agli emergenti, ovvero gli asiatici che stanno arrivando con grande forza in Europa. Positivo il giudizio di Roberto Pietrantonio, presidente di Unrae, secondo cui un nuovo salone internazionale in Italia “rappresenta una notizia positiva per il settore, soprattutto in una fase di profonda trasformazione dell’industria.
Salone auto Roma: il programma
Come saranno i dieci giorni della rassegna romana? Secondo la nota diffusa dall’organizzazione ci saranno momenti di networking ed incontri commerciali, convegni e occasioni di confronto tra case automobilistiche, componentistica italiana, operatori del settore, istituzioni. La prima giornata sarà dedicata alle anteprime stampa e addetti ai lavori, con cerimonia di apertura, conferenze dei marchi, incontri B2B, test drive per flotte, società di noleggio e concessionari e un forum internazionale sulla mobilità.
Dal giorno successivo all’inaugurazione, cioè il 19 febbraio, il salone sarà aperto ai visitatori e curiosi per osservare da vicino nuove auto, concept car e persino provare le vetture elettriche, ibride, termiche di nuova generazione, a idrogeno, biocarburanti e carburanti sintetici, attraverso circuiti di tre e cinque chilometri e percorsi dedicati alla guida off road e 4×4. E non mancherà neanche l’attenzione per le auto storiche, per designer italiani, oltre a talk e convegni.
Salone auto Roma: gare di kart e altro
Tra le principali novità annunciate ci sarà uno Show Circuit di 700 metri, realizzato all’interno del quartiere fieristico e omologato da ACI Sport. Il tracciato, dotato di paddock e sistema di cronometraggio, sarà teatro di gare di kart con ospiti internazionali, esibizioni di drift e momenti di intrattenimento. Al motorsport sarà riservato anche un intero padiglione, dove troveranno spazio monoposto, auto da rally, prototipi endurance, GT, vetture da turismo, modelli protagonisti delle competizioni elettriche e kart. Un percorso espositivo pensato per mostrare non soltanto le diverse discipline delle corse, ma anche il trasferimento tecnologico tra il mondo delle competizioni e quello delle automobili di serie.
Il Rome International Auto Expo si affiancherà così al Salone Auto Torino, dando vita a un doppio appuntamento: a febbraio una manifestazione internazionale al coperto nella capitale, a settembre un evento nazionale all’aperto a Torino. Due format complementari, che puntano a offrire a case automobilistiche, operatori, istituzioni e pubblico occasioni di confronto sull’evoluzione dei veicoli, delle tecnologie e delle soluzioni per la mobilità.
Per Geronimo La Russa, presidente dell’Automobile Club d’Italia, Roma rappresenta «la sede naturale di una manifestazione capace di mettere in relazione istituzioni, produttori e pubblico». Un evento che, oltre a essere una vetrina per le automobili, potrà affrontare questioni centrali per il settore, dalla mobilità alla neutralità tecnologica, dalla sicurezza alla filiera italiana, fino al design, creando al tempo stesso nuove opportunità per gli operatori economici.