Dal 2030 l'Europa introduce nuove restrizioni sugli imballaggi in plastica monouso. Ma cosa cambierà davvero nella nostra spesa quotidiana? Tra titoli allarmistici e nuove regole, cerchiamo di capire come tutelare l'ambiente senza rinunciare ai diritti dei consumatori.
«Niente più confezioni d’acqua da sei bottiglie di plastica: le nuove regole UE». È uno di quei titoli che circolano sul web e che, a una prima lettura, possono suscitare preoccupazione nei consumatori. Nei nostri sportelli infatti, sono cominciate ad arrivare domande cariche di preoccupazione: “Dovremo dire addio alle tradizionali confezioni d’acqua?”, “Saremo costretti ad acquistare una bottiglia alla volta? E quanto ci costerà?”.
Prima di allarmarci, cerchiamo di capire cosa sta realmente accadendo.
La notizia nasce dal nuovo Regolamento europeo sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (Regolamento UE 2025/40), entrato in vigore l’11 febbraio 2025 e già applicabile dal 12 agosto 2026. La normativa introduce un percorso graduale di cambiamento, con nuove disposizioni e scadenze distribuite nei prossimi anni, per ridurre la produzione di rifiuti, favorire il riutilizzo dei materiali e promuovere un modello di consumo più sostenibile.
Tra le misure previste figurano proprio le restrizioni su alcune tipologie di imballaggi in plastica monouso, che scatteranno il 1° gennaio 2030.
Ma la realtà è meno drastica di quanto alcuni titoli possano far pensare.
Cosa cambierà davvero dal 2030?
A partire dal 1° gennaio 2030, l’Unione europea vieterà alcune tipologie di imballaggi in plastica monouso, tra cui quelli utilizzati nei punti vendita per raggruppare più prodotti e favorirne l’acquisto.
Avete presente quella pellicola trasparente che tiene insieme le sei bottiglie d’acqua che acquistiamo al supermercato? È proprio una delle tipologie di imballaggio interessate dalle nuove disposizioni.
L’obiettivo è ridurre l’utilizzo di plastica quando questa serve principalmente a incentivare o rendere più comodo l’acquisto di più prodotti. Il regolamento prevede, tuttavia, un’eccezione per gli imballaggi multipli necessari a facilitarne la manipolazione.
Questo significa che non saranno vietate le bottiglie d’acqua in plastica, né sarà vietato acquistare sei o più bottiglie contemporaneamente. A cambiare potrebbe essere il modo in cui vengono confezionate e presentate sugli scaffali dei supermercati. In futuro potremmo quindi trovare confezioni realizzate con supporti in cartone, sistemi di raggruppamento alternativi o altre soluzioni progettate per ridurre l’impatto ambientale.
Non un addio alle confezioni da sei bottiglie, dunque, ma un ripensamento degli imballaggi che utilizziamo ogni giorno.
Perché l’Europa vuole ridurre gli imballaggi?
Pensiamo per un momento alla nostra spesa settimanale. Torniamo a casa con bottiglie, vaschette, scatole, pellicole, sacchetti e involucri che, spesso, finiscono nella pattumiera pochi minuti dopo essere stati acquistati.
Una quantità di materiali che, moltiplicata per milioni di famiglie, assume dimensioni impressionanti.
Secondo i dati Eurostat, nel 2024 l’Unione europea ha prodotto 81,5 milioni di tonnellate di rifiuti da imballaggio, pari a 181 chilogrammi per abitante, di cui quasi 36 costituiti da imballaggi in plastica.
In Italia la produzione di rifiuti da imballaggio è ancora più elevata: oltre 221 chilogrammi per abitante, ben al di sopra della media europea.
Numeri che aiutano a comprendere perché l’Europa abbia deciso di intervenire non soltanto sul riciclaggio, ma anche sulla prevenzione dei rifiuti.
Ma, se da una parte la riduzione degli imballaggi rappresenta un’opportunità per l’ambiente, dall’altra è legittimo chiedersi quali conseguenze avrà sulle famiglie.
Le nuove confezioni saranno altrettanto pratiche? Continuerà a essere conveniente acquistare più bottiglie? I materiali alternativi saranno realmente più sostenibili? E soprattutto, chi sosterrà i costi di questi cambiamenti?
Per Assoutenti la transizione ecologica deve andare di pari passo con la tutela del potere d’acquisto dei consumatori.
Sarà quindi importante vigilare affinché l’introduzione di nuovi imballaggi non diventi il pretesto per aumenti ingiustificati dei prezzi o per ridurre le quantità di prodotto vendute a parità di costo.
Anche noi consumatori possiamo prestare maggiore attenzione, confrontando il prezzo al litro anziché quello della singola confezione, valutando le offerte e acquistando le quantità di cui abbiamo effettivamente bisogno.
Non dimentichiamo, inoltre, la praticità. Le nuove soluzioni dovranno tenere conto delle esigenze di tutti, comprese quelle delle persone anziane o con difficoltà motorie. Allo stesso tempo, i materiali alternativi dovranno essere valutati considerando il loro effettivo impatto ambientale, dalla produzione allo smaltimento.
La sostenibilità deve essere accessibile, non trasformarsi in un ulteriore ostacolo nella vita quotidiana.
Il rapporto di fiducia degli Italiani con l’acqua del rubinetto
Parlare di bottiglie di plastica in Italia offre anche l’occasione per riflettere su un’altra importante questione: il nostro rapporto con l’acqua del rubinetto.
Bere l’acqua di rete, laddove sia potabile e il servizio idrico sia adeguato, rappresenta una valida alternativa all’acquisto di acqua confezionata, con benefici sia per l’ambiente sia per il bilancio familiare.
Meno bottiglie da produrre, meno imballaggi da smaltire, meno trasporti e, non da ultimo, meno peso da portare a casa dopo la spesa.
Eppure, nel nostro Paese, il rapporto di fiducia con l’acqua del rubinetto è ancora complesso.
Secondo il rapporto sulle risorse idriche pubblicato dall’ISTAT il 20 marzo 2026, il 29,9% delle famiglie italiane, praticamente tre su dieci, nel 2025 dichiarava di non fidarsi dell’acqua del rubinetto per bere. Una percentuale che sale al 57,6% in Sicilia e al 52,1% in Sardegna.
A questo si aggiunge un altro dato significativo: circa 2,7 milioni di famiglie italiane, pari al 10,2% del totale, hanno riscontrato irregolarità nell’erogazione dell’acqua nelle proprie abitazioni.
Questi numeri ci ricordano che la scelta di acquistare acqua in bottiglia non dipende necessariamente da una semplice abitudine o da una scarsa sensibilità ambientale, ma può essere legata alla qualità percepita dell’acqua, alla fiducia nel servizio pubblico e alle concrete difficoltà di approvvigionamento.
Per questo, accanto alle politiche di riduzione della plastica, servono investimenti nelle infrastrutture idriche, controlli efficaci, maggiore trasparenza delle informazioni sulla qualità dell’acqua e una maggiore continuità del servizio.
Non possiamo chiedere ai consumatori di modificare le proprie abitudini senza garantire loro alternative concrete, accessibili e affidabili.
Una corretta informazione è il primo passo verso la sostenibilità
Le nuove regole europee sugli imballaggi rappresentano un’occasione per ripensare il nostro modo di produrre, acquistare e consumare.
Ma affinché il cambiamento sia realmente condiviso è necessario informare correttamente i cittadini, senza alimentare inutili allarmismi e senza minimizzare le difficoltà che potrebbero emergere.
Un titolo sensazionalistico può attirare l’attenzione, ma rischia anche di generare confusione e diffidenza nei confronti di provvedimenti che meritano di essere conosciuti, compresi e valutati nel loro insieme.
Non si tratta, dunque, di dire addio alle sei bottiglie d’acqua, ma di ripensare il modo in cui queste arrivano nelle nostre case e, laddove possibile, di interrogarsi sulla necessità stessa di acquistarle.
La vera sfida è ridurre gli sprechi, non i diritti dei consumatori. Perché la sostenibilità ambientale non può essere separata da quella economica e sociale.