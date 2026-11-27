BYD ha prodotto un SUV di grandi dimensioni che monta una tecnologia retrattile sul volante, in grado di scomparire completamente dalla vista del driver
BYD inventa il volante che scompare
Abbiamo davvero bisogno di un volante retrattile, che si piega una volta spenta l’auto e scompare dagli occhi del conducente? Sicuramente no, ma a quanto pare BYD vuole mostrare tutti i suoi muscoli, con una soluzione super tech implementata su un SUV (e dove sennò) il Fang Cheng Bao Tai 9, per ora presentato solo in Cina, ma che sarà la prima automobile dotata di un volante ripiegabile e retrattile. La motivazione di BYD è quella di offrire il massimo spazio e comfort al conducente che magari deve fare una sosta prolungata, ma vuole restare in tutto comodità al posto guida.
Anche il volante diventa foldable
Dopo gli smartphone – anche Apple ha ceduto – ed ora è il momento del volante che si chiama Foldable Smart Cabin che ha una caratteristica con cui il costruttore cinese vuole distinguersi e far distinguere questo nuovo Suv che si propone ad un mercato cinese affollatissimo e saturo. Dicevamo del primo modello auto con questa tecnologia, almeno su un’auto di serie e non su un prototipo.
Come funziona il volante retrattile
Anzitutto, questa opzione adotta per forza uno sterzo steer-by-wire, in cui i comandi di guida sono trasmessi elettronicamente agli attuatori che orientano le ruote, senza che via sia un collegamento diretto attraverso il classico piantone dello sterzo.
In un video promo di BYD si vede chiaramente il sistema di ripiegamento: la parte inferiore si ripiega in alto, dimezzando le sue dimensioni, mentre il vano in cui è allocato apre lo sportello ed il volante si ritrare fino ad entrare nel suo alleggiamento e si chiude lo sportello, lasciando il consueto spazio deputato alla guida, del tutto neutro. Il sistema retrattile utilizza cerniere di precisione e piccoli motori elettrici, che ripiegano il volante fino fino a 180 gradi e lo fanno rientrare completamente nella plancia in appena 10 secondi.
Comodamente in poltrona
Quando il volante scompare, la soluzione consente di recuperare circa 25 cm di spazio nella zona delle gambe, anche perché la seduta si può reclinare fino a 165 gradi dando davvero la percezione di essere in un confortevole salottino.
Insomma, il SUV diventa quasi come lo spazio lounge di un aereo di linea, dove la poltrona si può reclinare quasi completamente e si può aprire anche un tavolino di cortesia per poggiare bicchiere o altri oggetti. Magari anche cenare in totale comodità. L’idea è quella di creare un’area di relax, dove il driver può decidere di riposare, rilassarsi senza scendere dal veicolo.
La guida resta umana
L’implementazione di BYD non escluda la guida autonoma, nel senso che la scomparsa del volante avviene solo a motore spento e veicolo fermo, ma da una parte consentirebbe al SUV di diventare anche un veicolo a guida autonoma (qualora il software venisse aggiornata per questa funzione) e dall’altra, lo sterzo potrebbe anche ripiegarsi se il driver decide di lasciare al veicolo il compito di parcheggiarsi in modalità automatica. Questa seconda opzione, personalmente, non ha alcuna utilità, ma tant’è.
Tanta tecnologia dappertutto
Ovviamente la tecnologia è la parola chiave di quest’auto da 6 posti che difficilmente vedremo in Italia (mai dire mai) ma nell’abitacolo c’è anche molto tech per l’intrattenimento: un grande schermo panoramico da 30 pollici, e per i passeggeri posteriori un display da 21,4 pollici sul soffitto. Infine, i sei sedili del SUV sono tutti dotati di riscaldamento, ventilazione e funzione massaggio.