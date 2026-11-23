Per Wood Mackenzie la capacità flessibile dietro il contatore cresce del 25,9% in un anno, più di programmi e operatori. Il fattore chiave è il costo delle turbine a gas
Le centrali elettriche virtuali negli Stati Uniti e più in generale in Nord America sono ormai una realtà affermata. Secondo il rapporto “2026 North America virtual power plant market report” di Wood Mackenzie, diffuso il 18 novembre, la capacità flessibile dietro il contatore (behind-the-meter) ha raggiunto 47,2 GW, il 25,9% in più su base annua.
Il dato più interessante, tuttavia, è come è strutturato il trend di crescita. Il mercato, infatti, si è approfondito più che allargato: la capacità oggi aumenta a un ritmo che supera quello di installazioni aziendali, offtaker unici e programmi di mercato o di utility monetizzati, tutti sotto il 15%. Più flessibilità, dunque, ma ottenuta in gran parte da basi di clienti e attori già esistenti.
Il fattore costo
Per Elham Akhavan, principal analyst di Wood Mackenzie, l’interesse per le VPP nasce da tre fattori di cui due prettamente economici. Non è un mistero che i prezzi delle turbine a gas per la produzione centrale di energia elettrica stiano continuando ad aumentare. I rincari sono legati soprattutto all’aumento della domanda elettrica, in particolare a quella dei data center, che ha portato gli ordini mondiali di turbine sopra i 100 GW a fine dello scorso anno. Un appetito che si scontra con un’offerta limitata dal momento che la capacità industriale si attesta a poco più di 60 GW a fronte di un’offerta di turbine decisamente più contenuta.
Di pari passo i prezzi all’ingrosso dell’elettricità negli Stati Uniti continuano a salire, aumentando le preoccupazioni sull’accessibilità economica dell’energia. Nel dettaglio nel 2025 i prezzi elettrici medi all’ingrosso, nella maggior parte dei principali centri di scambio dei 48 stati continentali degli Stati Uniti, sono risultati più elevati rispetto al 2024, principalmente a causa dell’aumento dei prezzi del gas naturale. E l’Agenzia Internazionale dell’Energia (IEA) prevede che quelli destinati al residenziale aumenteranno del 5,1% nel 2026 e del 2,4% nel 2027.
A tutto ciò si unisce un terzo elemento: la lentezza con cui l’offerta risponde ai grandi carichi.
Il mercato delle VPP
In questo quadro non troppo roseo, le virtual power plant (VPP) basate su accumuli risultano oggi competitive in termini di costo per kW, e i sistemi distribuiti restano l’opzione più conveniente nell’orizzonte considerato.
Il report mostra come il segmento residenziale sia cresciuto del 155% su base annua, e la sua quota sulla capacità VPP dei mercati all’ingrosso sia più che raddoppiata. Secondo l’analista Max Issokson hanno pesato l’iscrizione in modalità opt-out (adesione automatica) e la diffusione di batterie legate ai retailer.
Anche la composizione tecnologica cambia. Il peso di accumuli e veicoli elettrici rispetto ai termostati intelligenti cresce del 19,7%, un ritmo superiore a quello del 2025. L’unico comparto in calo è quello dei partecipanti economici, in contrazione del 13,5%.
PJM e ERCOT davanti, MISO e nuovi Stati in rincorsa
Le aree coperte da PJM (PJM Interconnection) ed ERCOT (Electric Reliability Council of Texas) sono quelle con i maggiori impegni delle utility sulla capacità per data center e con la più alta capacità VPP di offtake dichiarata. Tra i mercati emergenti c’è MISO (Midcontinent ISO), dove i prezzi estivi della capacità sono saliti da 30 a 384-424 dollari/MW-giorno. Le regole di aggregazione, però, ne limitano ancora lo sviluppo. Bene Arizona, Illinois e Virginia in cui si stanno costruendo nuovi programmi dedicati alle VPP.
In California la crescita futura dipenderà dalla legge SB 913. Il provvedimento aggiorna le regole sulla Resource Adequacy, facilitando l’integrazione delle risorse energetiche distribuite aggregate in rete. nella pratica concede alla California Public Utilities Commission tempo fino alla metà del 2028 per elaborare regolamenti che permettano alle Virtual Power Plants di svolgere un ruolo nel garantire l’adeguatezza delle risorse .
Data center e competizione
Per la prima volta compare nel rapporto una pipeline dedicata ai carichi dei data center: circa 1 GW di capacità dichiarata dai fornitori di VPP. Le centrali elettriche virtuali si posizionano così come risposta diretta alla fame di energia dell’infrastruttura digitale. Si fa più serrata anche la concorrenza tra aggregatori commerciali e industriali, dove contano proprietà e ottimizzazione delle batterie.
Resta aperta la questione finanziaria. Secondo Akhavan, chi finanzia gli impianti si divide su come trattare i ricavi da VPP: alcuni li inseriscono nei canoni di leasing degli accumuli, altri li girano ai clienti come credito in bolletta o incentivo diretto. Questa scelta sta diventando una variabile competitiva decisiva.
Come progettare un programma efficace
Sul fronte regolatorio, un recente factsheet della Solar Energy Industries Association (SEIA) indica i principi per programmi efficaci, ispirandosi ai ConnectedSolutions del Nord-Est. L’associazione ha depositato testimonianze in Arizona, Illinois, Nevada e Colorado. Fra le indicazioni:
- Pagamenti legati alla performance, in linea con i costi evitati di distribuzione, trasmissione e generazione, tipicamente tra 200 e 300 dollari/kW sulla media della stagione. I risparmi andrebbero condivisi tra partecipanti e tutti i clienti.
- Compensi cumulabili con altri incentivi e tariffe, comprese quelle di net metering.
- Livello dei pagamenti garantito per almeno cinque anni, con un confronto tra gli stakeholder al terzo anno per definire il periodo successivo. Serve a dare certezza a clienti e finanziatori.
- Aggregatori terzi ammessi a partecipare e a ricevere i pagamenti. Il bill credit, avverte SEIA, complica la partecipazione dei sistemi di proprietà di terzi.
- Export dalle batterie consentito, perché limitare la scarica al carico del cliente svaluterebbe lo storage.
- Metering contenuto, usando le letture degli inverter di classe fiscale ed evitando contatori aggiuntivi.
- Eventi mirati, non oltre tre ore e nell’ordine di 30-60 l’anno, perché i benefici marginali calano quando i picchi giornalieri si allontanano da quello annuale. Priorità all’estate, con eventi invernali dove utili.
- Nessuna penale o limite di opt-out: chi partecipa viene pagato, chi no non viene sanzionato.