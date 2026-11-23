Dopo la mezzanotte termina il taglio di 4,88 centesimi al litro deciso dal Governo. Senza una proroga last minute il gasolio tornerà a salire, penalizzato anche dalle tensioni a Hormuz e dal riallineamento fiscale
Carburanti in calo, ma è stangata sul diesel: scade sconto sulle accise
Il prezzo dei carburanti sta scendendo. Più quello della benzina, che quello del diesel, ma comunque c’è un movimento al ribasso, dopo settimane di picchi al rialzo. Ma la buona notizia è solo parziale perché oggi scade lo sconto di due settimane deciso dal Governo solamente sul gasolio, per tamponare i costi subiti dall’autotrasporto. Infatti, dopo la mezzanotte, l’ultima Cenerentola in caccia dello sconto dovrà arrendersi alla vecchia aliquota. Fine sconto, dunque, a meno da Palazzo Chigi non arrivi un colpo di scena.
Fine dello sconto
Lo sconto, lo ricordiamo, ammonta a 4,88 centesimi sul diesel che di traduce in un risparmio modesto di 2,44 euro su un pieno di 50 litri, che scende a 1,46 euro per chi mette 30 litri e 1,95 per un rifornimento da 40 litri. Insomma, un mini-sconto entrato in vigore lo scorso 10 novembre grazie a un decreto interministeriale che ha fatto ricorso allo strumento delle accise mobili, introdotta nel 2007 che permette allo Stato di restituire ai cittadini una fetta dell’extra-gettito IVA incassato quando il petrolio vola in alto.
Drammatica altalena
Dal Governo sono stati stanziati circa 43,2 milioni di euro, presi dalle maggiori entrate fiscali registrate a ottobre, ma dal 24 novembre tutto dovrebbe rientrare, a meno di decisioni last minute. Negli ultimi giorni, infatti, se la benzina era scesa al di sotto della soglia di 1,9 euro al litro, per il diesel ci si stava allontanando dai 2,190 euro al litro fissati dal Governo in accordo con alcuni distributori, per toccare quota 2,13 al litro, ma ora, senza sconto si tornerà a salire. Secondo le ultime rilevazioni del Mimit, infatti, il prezzo del diesel self-service lungo la rete stradale nazionale si è attestato a 2,197 €/l per il gasolio e 2,254 €/l in autostrada.
Decisione del Governo
Sono pessime le notizie anche per il comparto dell’autotrasporto perché anche per queste aziende si chiude la parentesi fiscale straordinario, per tornare all’ordinario. Infatti, le imprese con mezzi Euro V ed Euro VI avevano visto ridursi proporzionalmente il rimborso delle accise a cui hanno diritto. Per decenni il gasolio è costato meno della benzina grazie a una tassazione agevolata pensata per favorire l’autotrasporto. Con la Legge di Bilancio entrata in vigore a gennaio 2026, il Governo ha avviato il riallineamento permanente delle accise per eliminare i cosiddetti “sussidi ambientalmente dannosi”, riducendo l’imposta sulla benzina e aumentandola sul gasolio di pari importo (+4,05 centesimi al litro, a cui va aggiunta l’IVA al 22%). Questa variazione ha invertito in modo permanente il rapporto di prezzo tra i due carburanti, anche prima delle tensioni internazionali.
Diesel legato a crisi internazionale
Le tensioni in Medio Oriente e nello Stretto di Hormuz – da cui transita circa un quinto del commercio marittimo mondiale di distillati medi – colpiscono più duramente l’approvvigionamento di gasolio finito. L’allungamento delle rotte delle petroliere e l’aumento dei premi assicurativi incidono direttamente sul prezzo del prodotto consegnato ai depositi europei, impedendogli di scendere con la stessa rapidità della benzina.