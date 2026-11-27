La partnership sostiene la competitività a lungo termine e la trasformazione di uno dei principali siti industriali di Solvay in Europa.
E.ON e Solvay siglano una partnership della durata di dieci anni per la modernizzazione dell’infrastruttura energetica che alimenta il sito industriale di Rosignano. L’entrata in esercizio delle nuove infrastrutture è programmata per il 2028. In base all’accordo, E.ON si impegna a investire, gestire e modernizzare gli impianti di cogenerazione del sito, fornendo l’infrastruttura energetica necessaria per sostenere lo sviluppo futuro di Rosignano e il piano industriale a lungo termine.
Rosignano è uno dei principali stabilimenti produttivi di Solvay, dove vengono prodotti materiali fondamentali per i clienti in tutta Europa e oltre, come il carbonato di sodio, bicarbonato di sodio e perossido di idrogeno. Questi prodotti svolgono un ruolo fondamentale nella vita quotidiana e nelle principali filiere industriali, con impieghi che spaziano dalla sanità e industria alimentare fino alla lavorazione di vetro, alla gestione dell’acqua e alle tecnologie pulite.
Per decenni, Solvay ha investito nella trasformazione a lungo termine dello stabilimento, con l’obiettivo duplice di rafforzare la competitività industriale e accelerare la decarbonizzazione. Il piano di sviluppo del sito di Rosignano include iniziative come la fornitura di biometano, la produzione in loco di energia elettrica da fonti rinnovabili e le opportunità di elettrificazione dei processi. Questi sforzi congiunti sostengono la transizione del sito verso energie a basse emissioni di carbonio e contribuiscono all’ambizione dell’Europa di rafforzare la propria sovranità energetica.
La partnership con E.ON segna un’altra tappa importante in questo percorso. L’obiettivo è assicurare la continuità della fornitura di vapore ed elettricità allo stabilimento di Rosignano durante la fase di transizione e garantire una gestione energetica affidabile, efficiente e orientata al futuro nel lungo periodo.
“Rosignano è un sito strategico per Solvay e un fornitore cruciale di materiali essenziali utilizzati quotidianamente in tutta Europa e nel resto del mondo” ha dichiarato Philippe Kehren, CEO di Solvay. “Garantire la competitività a lungo termine dell’impianto mentre si porta avanti il processo di decarbonizzazione è fondamentale per il nostro futuro e per i clienti che si affidano a questi prodotti. La partnership con E.ON rappresenta un altro passo importante per realizzare tale obiettivo.”
“Progetti come quello di Rosignano mostrano come il rapporto tra l’industria e le aziende energetiche stia cambiando. Oggi, il nostro ruolo va oltre la fornitura dell’energia. Insieme ai nostri clienti, investiamo, gestiamo e sviluppiamo infrastrutture energetiche fondamentali per il lungo termine, consentendo alle società industriali di portare avanti la propria trasformazione energetica mantenendo il focus sulle loro attività principali” ha affermato Marten Bunnemann, CEO di E.ON Energy Infrastructure Solutions.
“L’energia non è più semplicemente un costo operativo per le imprese industriali, ma un fattore sempre più strategico per la loro competitività e il loro sviluppo a lungo termine. In Italia, accelerare la transizione energetica significa permettere alle imprese di investire in sistemi produttivi più efficienti, resilienti e sostenibili, senza compromettere l’affidabilità delle proprie attività operativei. Il progetto di Rosignano dimostra come le partnership a lungo termine tra i fornitori di energia e le aziende industriali possano trasformare le ambizioni di decarbonizzazione in investimenti concreti nelle infrastrutture, sostenendo sia la trasformazione industriale che la competitività della nostra economia” ha commentato Luca Conti, CEO di E.ON Italia.
Solvay
Solvay, azienda leader nel settore chimico con una tradizione profondamente radicata nelle innovazioni fondamentali di Ernest Solvay nel processo di produzione del carbonato di sodio, si impegna a fornire soluzioni indispensabili a livello globale attraverso la sua forza lavoro di oltre 8.400 dipendenti. Dal 1863, Solvay utilizza competenze chimiche per sviluppare soluzioni innovative e sostenibili che rispondono a esigenze fondamentali come la purificazione dell’aria e dell’acqua, la preservazione delle risorse alimentari, la tutela della salute e del benessere delle persone, la produzione di capi di abbigliamento ecocompatibili, la riduzione dell’impatto ambientale degli pneumatici per autoveicoli. L’impegno incondizionato di Solvay è alla base della transizione verso un futuro a impatto zero entro il 2050 e conferma l’impegno dell’azienda a favore della sostenibilità e di una transizione equa. Solvay, leader mondiale con 4,3 miliardi di euro di vendite nette nel 2025, è quotata su Euronext a Bruxelles e a Parigi (SOLB). Per ulteriori informazioni, si prega di visitare il sito solvay.com o di seguire Solvay su LinkedIn.
E.ON Energy Infrastructure Solutions
E.ON Energy Infrastructure Solutions è un fornitore leader di sistemi energetici integrati per città e industrie in tutta Europa. In quanto segmento in crescita del Gruppo E.ON, l’azienda offre soluzioni energetiche affidabili e convenienti in 14 Paesi europei. Combinando una comprovata competenza ingegneristica con una profonda conoscenza dei mercati locali, E.ON Energy Infrastructure Solutions fornisce e gestisce sistemi energetici resilienti e orientati al futuro e su misura per le esigenze specifiche dei clienti. Questo approccio consente ai clienti di ottimizzare i costi e di migliorare l’affidabilità e la flessibilità del proprio approvvigionamento energetico.
In qualità di partner unico lungo l’intera catena del valore, il portafoglio di servizi del segmento copre ogni fase della catena del valore di un sistema integrato: dalla progettazione e dal finanziamento alla realizzazione, alla gestione e all’ottimizzazione continua dei sistemi di riscaldamento, raffreddamento e approvvigionamento energetico