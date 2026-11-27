Promossa da IFEC – Italian Forum of Energy Communities, WEC Italia ed Energy Center del Politecnico di Torino, la Conferenza si terrà presso l’Auditorium del GSE. Al centro le prospettive di sviluppo delle CER oltre il 2027, a partire dalle riflessioni dei Tavoli di Lavoro IFEC. In chiusura la consegna dei Premi IFEC 2026 alle “CER dell’anno”.
Si terrà mercoledì 2 dicembre 2026, presso l’Auditorium del GSE a Roma (Viale Maresciallo Pilsudski, 92), la Sesta Conferenza Nazionale delle Comunità Energetiche, appuntamento annuale promosso da IFEC – Italian Forum of Energy Communities, iniziativa permanente di WEC Italia ed Energy Center del Politecnico di Torino a supporto dello sviluppo delle Comunità Energetiche italiane.
“L’Energia Vicina – Le Comunità Energetiche al 2050” è il titolo di questa edizione, dedicata alle prospettive di sviluppo delle Comunità Energetiche Rinnovabili (CER) e alle condizioni necessarie per renderle protagoniste stabili del sistema energetico e dei territori.
A partire dagli spunti emersi dai quattro Tavoli di Lavoro IFEC, il confronto approfondirà le sfide economiche, regolatorie e organizzative della fase successiva al 2027, con particolare attenzione a finanza e incentivi; governance, modelli giuridici e aggregazione delle CER; flessibilità e nuovi servizi energetici; comunità energetiche transfrontaliere e cooperazione europea.
Il programma prevede il contributo di istituzioni, imprese, associazioni e comunità energetiche, chiamate a fare il punto sull’evoluzione del settore e sugli strumenti per accompagnarne la crescita nei prossimi anni.
Il momento conclusivo della Conferenza sarà dedicato alla consegna dei Riconoscimenti IFEC 2026, il riconoscimento annuale che valorizza le CER italiane capaci di distinguersi per innovazione, partecipazione e benefici generati per i territori.
La sesta edizione della Conferenza Nazionale delle Comunità Energetiche è promossa col supporto di A2A, Confcooperative, Edison, Energeea e MACS Italia.
Sarà possibile seguire i dibattiti in sala, sino ad esaurimento posti, o in live streaming, previa registrazione. Programma e iscrizioni sulla pagina dell’iniziativa: https://www.wec-italia.org/sesta-conferenza-nazionale-delle-comunita-energetiche