Geotermia
Decreto Geotermia a circuito aperto, Orsi: «È importante superare lo scoglio culturale»
Il decreto MASE n. 364 dell'11 novembre 2026 definisce le indicazioni tecniche per gli impianti geotermici a circuito aperto. Secondo il geologo Marco Orsi, il provvedimento può…
Laura Contemori•26 Novembre 2026
Podcast “Circolare per Natura”: guarda…
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Gli scenari della Transizione Energetica,…
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Le Aziende Informano
E.ON e Solvay insieme per modernizzare l’infrastruttura energetica di Rosignano (LI)
La partnership sostiene la competitività a lungo termine e la trasformazione di uno dei principali siti industriali di Solvay in Europa.
La Redazione•27 Novembre 2026
Le Aziende Informano
L’Energia vicina: il 2 dicembre a Roma la sesta Conferenza Nazionale delle Comunità Energetiche
Promossa da IFEC – Italian Forum of Energy Communities, WEC Italia ed Energy Center del Politecnico di Torino, la Conferenza si terrà presso l’Auditorium del GSE. Al…
La Redazione•27 Novembre 2026
Automotive
Battery swap dei record con CATL: appena 99 secondi per cambiare batteria da 700 km di…
Il colosso cinese amplia la gamma del battery swap rapido con un pacco da capacità record. Ma il sistema resta, per ora testato solo sul territorio cinese
Paolo Travisi•27 Novembre 2026
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Paolo Travisi•27 Novembre 2026
Rinnovabili PRO
Rinnovabili PRO ti aiuta a risparmiare tempo nel monitoraggio delle rinnovabili in Italia, raccogliendo in un’unica dashboard normativa, bandi, incentivi e autorizzazioni aggiornati in tempo reale, con sintesi immediate e link alle fonti ufficiali.
Clima e Ambiente
Inquinamento
Data center orbitali: via libera USA a SpaceX, i rischi ambientali e i nodi tecnologici
Lanciare un milione di data center significherebbe cambiare drasticamente l’ambiente spaziale.
Erminia Voccia•27 Novembre 2026
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Paolo Travisi•27 Novembre 2026
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Rinnovabili è una testata giornalistica indipendente e autorevole a livello internazionale, punto di riferimento per l’informazione sulla sostenibilità e l’energia.
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Operiamo sui principali ambiti della transizione: energie rinnovabili, efficienza energetica, decarbonizzazione, economia circolare, mobilità sostenibile, greenbuilding, clima e ambiente.
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Green Building
Building
Non riqualificare gli edifici esistenti è più costoso che non farlo
Edifici inefficienti, importazioni energetiche e patrimonio immobiliare: perché il costo dell’inazione è il vero conto da…
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Economia Circolare
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Audi apre business all’economia circolare con le auto a fine vita
Audi Circular Solutions GmbH garantirà il recupero alle materie prime ad alto valore, contribuendo a rendere…
Paolo Travisi•27 Novembre 2026
Agrifood
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PremiumTesto Unico Agricoltura della Lombardia: i contributi per le rinnovabili
Riunite le disposizioni legislative regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale
Stefania Del Bianco•4 Novembre 2026
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La Redazione•27 Novembre 2026
Consigli e Curiosità
MG elettriche: autonomia e ricarica della gamma EV
La Redazione•27 Novembre 2026
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Calendario Eventi
In questa sezione trovate gli eventi più importanti di settore a livello nazionale e internazionale.
30/11/2026 - 01/12/2026
11° Forum ITALIA SOLARE 2026
Forum ITALIA SOLARE 2026 a Roma il 30 novembre e 1° dicembre su fotovoltaico, accumuli, reti e autoconsumo.
Conferenza | A.Roma Lifestyle Hotel, Via Giorgio Zoega 59, RomaLeggi di più
02/12/2026
Seconda Conferenza Italiana Agrivoltaico – CIAV 2026
La Conferenza Italiana Agrivoltaico 2026 si terrà il 2 dicembre a Firenze, tra progetti, ricerca e innovazione.
Conferenza | Camera di Commercio di Firenze, Firenze, ItaliaLeggi di più
03/12/2026 - 04/12/2026
3° Conferenza Internazionale sul Fotovoltaico Integrato – IPV Conference 2026
IPV Conference 2026 si svolge a Firenze il 3-4 dicembre e riunisce esperti di fotovoltaico integrato e BIPV.